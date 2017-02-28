28 Şubat 2017 Salı

Muhteşem Dörtlü


Adriano-Ronaldinho-Kaka-Ronaldo...En iyi zamanlarında aynı kulüp takımında oynamış olsalar sezonda +80 gol garanti.
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