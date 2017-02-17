17 Şubat 2017 Cuma

Buffon'dan Galatasaray'a Mesaj


Buffon: "Galatasaray'ı takip etmem için artık bir nedenim daha var. Bastır Igor! Juventus kulübü arkanda."
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