26 Şubat 2017 Pazar

2018 Parçalı Forma

Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği parçalı forma sosyal medyaya düşmüş bile...Daha çok konuşuruz ama ilk fikrim beğendim.
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