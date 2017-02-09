9 Şubat 2017 Perşembe

Muslera & Sneijder


Muslera: Wesley’i çok severim. Selçuk ve Wes benim gördüğüm en iyi şut çeken futbolcular arasında. Bir de Wesley demek Juventus maçı demek.
Ortayı Yapan zaman:
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