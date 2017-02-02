Kırmızı Çizgiden Taşanlar

Keyifle izlediğim bir program açıkcası...Üslup rahat sanki TV de canlı yayın değil arkadaş ortamı gibi...Erbatur Ergenekon yıllardır hem NTVSpor hem de sosyal medyadan tanıdığımız işinin hakkını veren çok kaliteli genç bir spor yayıncısı...Mehmet Ayan radyo kökenli tanınan çoğu kişiye tarzı itici gelse de aslında zeki ve net konuşan bir kişi...Ancak programı asıl izleme sebebim Serdar Ali Çelikler..Yazılarını kaçırmam ama TV de de fark yaratan biri.Futbol değil siyaset yazsa Ahmet Hakan kadar tanınan ,etkili bir yazar olur eminim. Kıvrak zekası,üslubu tam TV yıldızı olacak seviyede bana göre...Son programdan bazı yorumları şu şekilde...
Serdar Ali Çelikler:
"Bu sezon birisi Nisan'da şampiyon olacak ise o Beşiktaş'tır. Mayıs'a kalırsa iş başka...
"Son 5-6 haftaya G.Saray ile kafa kafaya girersen ne olduğunu anlamadan gider şampiyonluk. F.Bahçe bunu hep yaşıyor."
"Alex babamın oğlu mu abi? Ama her sene 15 gol atıyordu bana. Neymiş? Koşmuyormuş. Hadi canım oradan."
"120 km koş ... Talisca geliyor, uzak köşeye 'tık'. Yetenek abi yetenek. Bırakın bu rakam işlerini. Yeteneğe inanın."
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder