5 Şubat 2017 Pazar

Messi / 27


Barcelona formasıyla 27. frikik golünü atan Lionel Messi, Ronald Koeman'ı geçerek kulüp tarihinin en çok frikik golü atan oyuncusu oldu.
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