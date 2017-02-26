26 Şubat 2017 Pazar

At Sahibine Göre Kişniyor

Fenerbahçe'de 75 resmi maçta 8 gol - 13 asist Flamengo'da 25 resmi maçta 10 gol - 4 asist
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