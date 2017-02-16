16 Şubat 2017 Perşembe

Riekerink Bye


Riekerink: "Galatasaray'a bana verdiği bu fırsat nedeniyle teşekkür ediyorum. Çok büyük ve fantastik bir kulüp. Büyük bir taraftara sahip."
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