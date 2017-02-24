24 Şubat 2017 Cuma

Demirkol'un Advocaat Yorumu


Mehmet Demirkol: "Fenerbahçe €35M'a oyuncu alabilse hoca olarak zaten seni getirmezdi ki, Conte'yi getirirdi"
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