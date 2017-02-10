5 Şubat 2017 Pazar

10'u Unutmak Mümkün Mü?


İyi ki doğmuşsun Hagi ve iyi ki Galatasaray'a gelmişsin...Senin için ne yazsak eksik kalır.Nice Senelere.
Ortayı Yapan zaman:
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