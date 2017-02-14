14 Şubat 2017 Salı

Hafta Arası Futbol

14 Şubat 2017, Salı
22:45 Paris Saint-Germain - Barcelona (TRT 1)
22:45 Benfica - Borussia Dortmund (Tivibu)
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