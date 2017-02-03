3 Şubat 2017 Cuma

Ronaldinho & Messi & Eto'o


Ronaldinho: "Messi, Neymar, Suarez üçlüsü Barcelona'da tarih yazdı ama Messi, Eto'o ve benim olduğum üçlüyü tercih ederim, biz de tarih yazdık."
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