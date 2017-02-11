11 Şubat 2017 Cumartesi

2016'nın Kralı M.United


2016'da en çok forma satan kulüp, 2,85 milyon formayla M.United oldu 2️⃣R. Madrid - 2,29 milyon 3️⃣Barça - 1,98 milyon 4️⃣Chelsea - 1,65 milyon
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