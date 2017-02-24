24 Şubat 2017 Cuma

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Eşleşmeler


Blog geleneği olan tur tahminlerini yapayım...İsteyen kendi tercihlerini yorum bölümüne bıraksın.

Celta-Anderlecht-Schalke-Roma-M.United-Beşiktaş-Gent-Ajax
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