Igor Tudor Galatasaray'da

1995'te başladığı profesyonel futbolculuk kariyerine 2008'de nokta koyan Igor Tudor teknik adamlığa 2009'da Hajduk Split'te yardımcı antrenör olarak adım attı. 16 Nisan 1978 doğumlu Tudor; Split, PAOK ve Karabükspor'da ise birinci adam olarak çalıştı.
Juventus'ta geçirdiği yedi sezonla dünya futbolunda isminden söz eden Igor Tudor, sakatlıklar nedeniyle aktif futbolculuk kariyerini 30 yaşında sonlandırmak zorunda kaldı. 22 Temmuz 2008'de emekliliğini açıklayan Hırvat teknik direktör 13 senelik profesyonel futbol yaşamında 2 Serie A, 1 Serie B, 2 İtalya Süper Kupası kazanırken 2003 Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus formasıyla ikinci oldu. 1998 Dünya Kupası'nda 3. olan Hırvatistan kadrosunda henüz 20 yaşında forma giyen Tudor, turnuvada 3 kez yer aldı.
2009 Ağustos'ta Edoardo Reja'nın yardımcısı olarak Hajduk Split'te görev alan Tudor, Reja'nın Lazio'ya gitmesiyle 2010'da görevinden ayrıldı. 2012'de Split'in U17 takımının başına gelen Hırvat teknik adam, Juventus'un teknik direktörü Antonio Conte ile bu dönemde Juventus Antrenman Tesisleri'nde çalıştı. Tudor aynı sene takımını Hırvatistan U17 Kupası'nda finale çıkardı.
2013 Nisan'da A takımın başına geçen Tudor, ilk senesinde Hırvatistan Kupası'nı Lokomotiva'yı geçerek kazandı. 2013-14 sezonunda Hajduk Split ile sezonu 3. tamamlayan Igor Tudor, 2015-16'da Yunanistan'ın PAOK takımına geçti. Bu sezon başında ise ülkemizde Karabükspor'u çalıştırmaya başladı.
Özellikle iç sahadaki etkili performansıyla dikkat çeken Karabükspor'da oynattığı futbolla beğeni toplayan Igor Tudor, 15 Şubat 2017’de de Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.
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