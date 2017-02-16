16 Şubat 2017 Perşembe

KRALex


Alex: "Fenerbahçe'deki ilk sezonumda 31 maçta 30 gol attım, 24 asist yaptım. Türkiye'de hala benim için 'ama koşmuyor' diyenler vardı."
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 