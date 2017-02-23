23 Şubat 2017 Perşembe

Falcao 29-28


Radamel Falcao, bu sezon oynadığı 29 resmi maçta 28 gole doğrudan katkı verdi.

Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 