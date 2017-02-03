3 Şubat 2017 Cuma

F.Totti & Muhammed Ali


Spalletti: "Totti, futbolun Muhammed Ali'si. Her zaman nakavt etmek için açık arıyor. Eğer sahadaysa topu ona vermek en iyisi"
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