26 Şubat 2017 Pazar

Adam Gibi Adam Podolski


Podolski: "Bu küçük adam fotoğraf çektirmek istedi. Telefonu olmadığını ama Instagram hesabı olduğunu söyledi. Bu fotoyu al küçük adamım."
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