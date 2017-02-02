2 Şubat 2017 Perşembe

Bir Zamanlar Emre & Adebayor


9 Nisan 2007 Emre Belözoğlu & Emmanuel Adebayor (Newcastle United - Arsenal)
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 