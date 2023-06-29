Zaniolo'nun İtalyan Medyasına Verdiği Röportaj

Juve?“Onları her zaman desteklerim. Şampiyonlar Ligi’nde oynamasalar bile o takımda oynamak isterim. Ama şu an G.Saray’da mutluyum. Beklenti yaratmak istemiyorum” Mourinho? “Şubat ayından beri görüşemiyoruz ama beni sevdiğini biliyorum”
Chiesa? “Fede benim arkadaşım. Milli takımda çok sohbet ettik ama transfer piyasasından değil, G.Saray’da kazandığım muhteşem şampiyonluktan. Güzel bir alışkanlık daha kazanıyorum galiba
Zani: “Deniz, kum, güneş.. Ibiza’da tatil bitti. Arkadaşlarımla çok eğlendim ama tatil bitti. Tekrar antrenmanlara başlıyorum. Temmuz sonunda G.Saray’la Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına konsantre olmak istiyorum. G.Saray’da çok mutlu ve huzurluyum. Son 6 ayda hayatım değişti”
Zani, seneye seni Juve formasıyla görür müyüz? “ İstanbul’da kendimi iyi hissediyorum ve Şampiyonlar Ligi’nde oynuyorum. Ağustos sonuna kadar Galatasaray için ve benim için iyi bir fırsat gelirse bunu değerlendirir. Burada Galatasaray’ın menfaatleri önemli.
Fiorentina ve Milan’la da adın anılıyor. Juventus senin çocukluk hayalin mi? “Idolüm Pogba’ydı. Tekrar ediyorum; G.Saray’ı, beni ve Juve’yi mutlu edecek ortak bir noktada buluşabilirsek ne âlâ, yoksa ben Türkiye’de çok mutluyum. Harika bir takımda oynuyorum zaten.”
Arkadaşın Kean’in de adı G.Saray’la geçiyor? “Moise benim çocukluk arkadaşım. Çok güçlü ama genelde arka planda kalan bir çocuk. Gelirse sevinirim”
Türkiye’de geçen 6 ayını ve yaşadığın şampiyonluğu anlatır mısın? “ İstanbul’da hem şehirde hem de Galatasaray’da süper insanlar buldum. Hepsi hızlı toparlamama yardımcı oldu. Çok iyiyim. Türkiye’de inanılmaz bir futbol sevgisiyle tanıştım”
Fenerbahçe derbisinde attım goller sonrası stadyumdaki atmosferi düşündüğümde hala tüylerim ürperiyor. Deliler [gülüyor] Lig şampiyonluğunu kazandım. Roma ile kazandığım Konferans Kupası finalinden sonra başka bir önemli kupa. Umarım bu bir alışkanlık haline gelir”
Sacha Boey? Anlatıldığı kadar iyi mi? “Sacha çok iyi oyuncu koşması tekniği var ve iyi savunma yapıyor. Hemen arkamda oynuyor. Ona Juventus’tan ve büyük takımlardan gelen ilgi beni şaşırtmadı.”
Icardi? “Şüphesiz şu ana kadar birlikte oynadığım en iyi forvet! Tek geçerim”
Mourinho’dan haber alıyor musun? “Hayır ondan bir haber almadım ama beni sevdiğini biliyorum. Her zaman Galatasaray’daki takım arkadaşım Sergio Oliveira ya beni soruyormuş. Mou’ya her zaman minnettar kalacağım.”
Bir an için gözlerini kapatıp arkana baktığında futbolda bir daha asla yapmayacam dediğin bir şey var mı? “Hayır, çünkü kadere inanıyorum. Geriye değil ileriye bakmayı severim. Bugünden itibaren G.Saray ve Şampiyonlar Ligi elemelerini düşünüyorum.
Twitter Futbol Arşiv hesabından alıntıdır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder