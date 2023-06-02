2 Haziran 2023 Cuma

Mayıslar Bizimdir


Cumhuriyet’in 50. Yılı:

Galatasaray şampiyon. Cumhuriyet’in 75. Yılı: Galatasaray şampiyon. Cumhuriyet’in 100. Yılı: Galatasaray şampiyon. Cumhuriyet’in yüzü gerçekten Galatasaray. 23. şampiyonluk Galatasaray ailemize hayırlı olsun.💛❤️🏆 Mayıslar bizimdir ❤️ 💛
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