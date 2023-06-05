Başkan Özbek'ten Açıklama

Galatasaray’ın 23. şampiyonluğu hayırlı olsun. Bundan sonra önümüzde Avrupa var. Temmuzun sonunda doğru eleme grupları başlayacak. Sıra orada. Avrupa’da mücadele edecek çok kuvvetli bir takım hazırlamak istiyoruz. Onun için çalışmalarımız daha önceden başlamıştı. Devam ederek gidecek.”
“Darphaneye sevgili genel müdürümün nezdinde teşekkür ediyorum. Şampiyonluk hatıra paraları basıyorlar. Bu sene Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray için basıyorlar. Adedi 1905 tane. Galatasaray’a yakışır şekilde hazırlanmış bir koleksiyon var. Hepinize bu koleksiyondan edinme konusunda çağrı yapıyorum. Çünkü bunlar özellike cumhuriyetin 100. yılında kazanılmış şampiyonluğun hatıra paraları. 100. yıl çok önemliydi. Galatasaray’a nasip oldu. Camiamızın da bu 100. yıl şampiyonluğundan çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.”
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