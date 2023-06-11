11 Haziran 2023 Pazar

Hayalin Gerçeğe Dönüşmesi


 Okan Buruk: Benim için önemli olan Galatasaray teknik direktörü olmaktı. Buraya gelirken de sözleşemye hiç bakmadım. Sözleşme süresi, maaş, bonuslar hiçbirine bakmadım. Benim için önemli olan Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olmaktı

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