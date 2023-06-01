1 Haziran 2023 Perşembe

M & M


 Kariyerlerinde toplamda 17 kupa kazanmalarına rağmen hiç lig şampiyonluğu yaşayamayan 35 yaşındaki Mertens Ve 34 yaşındaki Mata ilk lig şampiyonluklarına Galatasaray'da ulaştı.

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