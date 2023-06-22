22 Haziran 2023 Perşembe

Dios 10


Şehrinin, semtinin duvarlarına resminin çizilebileceği, kimsenin itiraz edemeyeceği bir efsanen var mı? ▪️ Şampiyonluklar, skorlar sonuç; seyahat ve hikaye hayattır. 

Ortayı Yapan zaman:
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