1 Haziran 2023 Perşembe

Eski Dostlar Yine Kupa Kaldırdı


 Sevilla 7. kez UEFA Avrupa ligi kupasını aldı.

Ortayı Yapan zaman:
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