11 Haziran 2023 Pazar

Dramatik Son


❌ Roma - UEFA Avrupa Ligi

❌ Fiorentina - UEFA Konferans Ligi ❌ Inter - UEFA Şampiyonlar Ligi İtalyanlar için Avrupa mesaisi kâbus gibi bitti.
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