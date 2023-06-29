29 Haziran 2023 Perşembe

Hagi'nin Vizyonu


 Hagi: "Sadece var olmak için değil, kazanmak için doğdum. Galatasaray ile anlaşırken, sözleşmeye Avrupa'da kupa kazanmamız durumunda bir bonus ekletmiştim. İnancım o kadar güçlüydü."

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