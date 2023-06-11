11 Haziran 2023 Pazar

Haaland'ın Sezonu


 👊City'deki ilk sezonunda Haaland

🏆Premier Lig şampiyonluğu 🏆Premier Lig Gol Krallığı 🏆Premier Lig'de Yılın Futbolcusu 🏆FA Cup Şampiyonluğu 🏆Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
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