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İcardi'den Açıklama
“Bu şekilde galibiyetle sezonu bitiriyor olmamız çok iyi oldu. Derbiyi kazanarak ve golle bitirdiğim için de çok mutluyum. Her derbide gol atıyor olmamın istatistiği ekstra bana mutluluk veren bir şey. Tüm takım olarak çok çalıştık. Hep birlikte efor sarf ettik ve hep birlikte kazandık. Gollerden dolayı mutluyum. Takım olarak birlikte başardık biz şampiyonluğu. Derbiyi kazanıp şampiyonluğu kutluyor olmaktan dolayı onur duyuyoruz. Birlikte çalışmanın sonucunu gördük. Üstünlük diğer rakiplerden. Rakiplerle eşit şartlarda mücadele ettik. Geçersiz diyenler varmış. Her takıma karşı üstün olduğumuzu gösterdik. Türkiye’nin en büyük takımı, birinci takımı olduğumuzu gösterdik.”
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