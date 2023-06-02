2 Haziran 2023 Cuma

Drogba & Mata


 Juan Mata:

"Galatasaray'a geldiğimde Drogba bana Türkiye'deki en iyi kulübün Galatasaray olduğunu söylemişti."
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