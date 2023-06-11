11 Haziran 2023 Pazar

Devrimci Fark Yarattı.


 Pep Guardiola, iki farklı takımla üçleme yapan ilk teknik direktör oldu.

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