7 Haziran 2023 Çarşamba

Benzema'dan Transfer


 Benzema, Al Ittihad'de 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.

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