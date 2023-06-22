22 Haziran 2023 Perşembe

Boey'in Gelişimi


Okan Buruk: "Boey, rezerv takımdan geldi. Kader, onun farklı bir şekilde önünü açtı. Dubois sakatlandı, Omar vardı sezon başı kampında, o sakatlandı. Sacha antrenmanlara 1 hafta geç geldi. Gel dediğimiz halde gelmedi. Ayrılmak istiyordu. Daha sonra sakatlıklar olunca onu çağırdım. Benden özür diledi. Rezerv takımda 2 maç oynamıştı, onları izledim. Fiziksel olarak hazırdı. Onunla başladım sezona. Futbol enteresan bir şey, şu an Sacha için çok farklı şeyler konuşuyoruz. Bana göre Avrupa'nın en iyi sağ beklerinden."

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