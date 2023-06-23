11 Haziran 2023 Pazar

23 Yaşında CV


 Julian Alvarez’in CV…

🏆 Dünya Kupası 🏆 Copa America 🏆 Libertadores 🏆 Sudamericana 🏆 Arjantin Ligi 🏆 Arjantin Süper Kupası 🏆 Arjantin Kupası 🏆 Finallisma 🏆 Premier Lig 🏆 FA Cup 🏆 Şampiyonlar Ligi
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