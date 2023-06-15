15 Haziran 2023 Perşembe

Alemin Kralı Pep


 2008/09 sezonundan bu yana en fazla kupa kazanan teknik direktörler: 👀

🇪🇸 Pep Guardiola (35) 🇵🇹 Jose Mourinho (14) 🇦🇷 Marcelo Gallardo (14) 🇮🇹 Massimiliano Allegri (13) 🇮🇹 Carlo Ancelotti (12) 🇫🇷 Zinedine Zidane (11) 🇩🇪 Jürgen Klopp (10)
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 