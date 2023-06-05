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Hepimize Armağan Olsun
Maçların sahada kazanıldığını yine herkese gösterdik. İki maçta da üçer gol… Fenerbahçe’ye karşı gol yemedik. Çok net, çok hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu yine gösterdik. Takım arkadaşlarımı, yönetimimizi, hocalarımızı, Okan Hocamı tebrik ediyorum. Herkes bütün bir aile olarak bu sezonu tamamladık. En anlamlısı buydu. Camiamıza, taraftarımıza teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdalardı. Güzel bir son oldu. Hepimize armağan olsun
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