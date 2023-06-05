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Çok Mutluyum
Çok mutluyum tabii ki. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İstanbulspor maçında kırmızı kart görüp takımımı 10 kişi bıraktığım için özür dilerim. Bize destek olan bütün taraftarımızdan da özür diliyorum. Bugünkü performansım da aslında bir özür mahiyetinde kabul edebilirsiniz. Biz burada gerçekten bir aile gibiyiz. İyi bir aile ortamı kurduk. Bizim performansımız çok iyi oldu. Bu konuda da çok mutluyuz. İlk geldiğim zaman kondisyonum çok iyi değildi. Sürekli çalışmaya devam ettim ve şansımı denedim. Günün sonunda da o şans geldi. Bugün onu kullandım. Bu ikinci şampiyonluk kupam. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum
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