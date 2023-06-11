11 Haziran 2023 Pazar

Sezonun MVP'si


 53 maç, 52 gol.

3 şampiyonluk. Rüya gibi bir başlangıç.
Ortayı Yapan zaman:
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