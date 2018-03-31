31 Mart 2018 Cumartesi

Savicevic & Hakan Ç


Karadağ maçından sonra iki Milanlı yanyana: Dejan Savicevic x Hakan Çalhanoğlu. Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı olan Savicevic, Hakan’dan imzalı formasını aldı.
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