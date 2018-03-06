6 Mart 2018 Salı

Gomis'in Doğru Tercihi


Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta: "Gomis ile sözleşme yapmak istedik ancak o tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Şu anda yaptıkları, doğru bir karar verdiğini gösteriyor."
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