2 Nisan 2018 Pazartesi

Tenisçi Ramos


Sergio Ramos: “Ballon d’Or umrumda değil. Bireysel başarı isteseydim tenis oynardım
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 