Kadıköy'de Kazanan Galatasaray

Başlık provakatif ! farkındayım...Skor olarak olmasa da sahadan istediğini alan Galatasaray oldu...Bir haftadır işlerin yoğunluğu nedeni ile derbi maç yazısını bloga yeni yazıyorum...Kadıköy deplasmanında yıllardır sakin kalmayıp,kırmızı kartları gören Galatasaray hep zararlı çıkmıştı bugüne kadar.Maça biz iyi başladık ama hakem klasik Kadıköy'ün eyyamcı hakemiydi...Mehmet Ekici ve Şener'e hak ettikleri kartlar çıksa maç sonu FB 9 kişi ile maçı bitirirdi.Özellikle 2. yarı Linnes ve Nagatomo ile kanatları etkili kullandık.
Maçın berabere bitmesinde bu maçları ayrı motivasyonla oynayan Volkan ve sezon içinde çok iyi olmayan Muslera'nın eski performansının etkisi büyük oldu.Maça rakip Soldado yerine Fernandao ile başlasa savunma hattımız daha fazla zorlanırdı.Ayrıca rakibin bence nadir iyi oyuncularından Valbuena'nın 11'de olmaması bizim için avantajdı.
Fernando sakatlanıp çıkana kadar sahanın en iyisiydi kuşkusuz...Bu ligin çok net üstünde futbolcu..Hatta kendi mevkisinde bu ligin tartışmasız en iyisi...
Ancak bu maçlar ve şampiyonluğa direkt ekti için alınan ve o seviyede para kazanan Belhanda ve Feghouli yine beklentinin altında kaldı bana göre...İşin mücadele yönünde varlar eyvallah ama onun karşılığı 2 - 2.5 milyon euro..Eğer sen senede 3,5-4,5 milyon euro seviyesinde para kazanıyorsan derbi ve zor deplasmanlarda çok daha fazla oyuna ve skora etki etmek zorundasın.
Maçın sonunda Maicon'un vuruşu direkten dönmese ya da Tolga o topu kaleye soksa 19 yıl mevzusu tarih oluyordu...Kadıköy'de Donk yerine uzun sakatlıktan dönen Fernando ile başlamak tam Terim'e özgü riskti ve başarılı oldu.
Gomis demek elbette gol demek ama ligin en iyi forveti bu maçta gol atmasa bile rakip defansı ileri çıkarmadı..Sahada varlığı bu anlamda kıymetli.
Maçın hakemi, daha ilk dakikalarda Mehmet Ekici'nin Feghouli'ye kırmızı kartlık hareketine kart dahi çıkarmadı, daha sonra Ekici yine "daldı" yine kart yok, Soldado eline vuruyor kart yok, Soldado Serdar'a dirsek atıyor yine kart yok, Valbuena Maicon'u yıkıyor hala kart yok...Yok ve yok...
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