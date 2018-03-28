28 Mart 2018 Çarşamba

Gerçek Fenomen Ronaldo


Brezilyalı Ronaldo. El Clasico ve Milano derbilerinde her iki tarafta da oynamış ve bu derbilerde oynadığı 4 takımda gol atmış tek futbolcu.



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