3 Mart 2018 Cumartesi

Kewell & Rijkaard


Harry Kewell: "Favori teknik direktörüm Frank Rijkaard'dı. O, futbola bakış açımı farklı bir seviyeye çıkardı. Daha önce hiçbir hocamda görmediğim fikirleri vardı. Antrenmanları bile etkileyiciydi."
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