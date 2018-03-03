3 Mart 2018 Cumartesi

Bir Devrin Sonu Mu Geldi?


Yılmaz Vural, teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı: "Soyadım Yılmaz ama artık yıldım. Tövbe, bundan sonra bu işi bıraktım."
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