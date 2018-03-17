17 Mart 2018 Cumartesi

O ve Diğerleri


Yeter ki istesin, yağmurlu havada su vermez kimseye...
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 