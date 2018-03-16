skip to main
|
skip to sidebar
İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
16 Mart 2018 Cuma
Avrupa Ligi Eşleşmeler
Benim tahminlerim... LEIPZİG-ARSENAL-A.MADRİD-LAZİO
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Cuma, Mart 16, 2018
Tepkiler:
Bunu E-postayla Gönder
BlogThis!
Twitter'da Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Etiketler:
UEFA Europa League
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Önceki Kayıt
Ana Sayfa
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
IYI ORTALARI YAPAN...
FIRAT
Profilimin tamamını görüntüle
ORTALAR VE GOLLER
Bloguna Ekle
Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı
İdeal 11'im...
FCN Blog
5 yıl sonra ilk kez!
-
*Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktörleri Aykut Kocaman ile Fatih Terim, yaklaşık ...
52 dakika önce
Sportif Cümleler
Ouseynou Ceesay & Galatasaray, denemekten zarar gelmiyor
-
*''Bir hafta boyunca Türkiye'deydim ve Galatasaray U21 takımı ile antrenmanlara katıldım. Benden memnun kaldılar. Umarım A takıma yükselirim. Sanki bir f...
2 saat önce
Target Striker
Andrei Rublev
-
*Bilgeliğin arttığı yerde keder de artar ve bilgisini arttıran derdini de arttırır. *
4 saat önce
Aceto Balsamico
Monchi 2018
-
3 gün önce
ultras/Movement
Sahalara Giren Girene
-
Hafta sonu *Avrupa*'nın çeşitli kentlerinde yapılan maçlarda deyim yerindeyse futbol sahaları "yol geçen hanına" döndü, hakeme ya da topçulara öfke kusan...
4 gün önce
Yiğit Yılmaz
167 Pas
-
*İlkay Gündoğan Pazar günü oynanan Chelsea maçında toplam 174 pas yapıp bunların 167 tanesinde isabet sağladı. İlkay Premier lig rekoru kırdı. İlkay'dan ö...
1 hafta önce
Artemio Franchi
Fernando Alonso ve Bisiklet Takımı Gerçekleri
-
Takvimler 2 Eylül 2013’ü gösterdiğinde bisiklet dünyasına C-4, F1 dünyasına ise ses bombası gibi düşen bir haber gündeme geldi. Ferrari pilotu Fernando ...
3 hafta önce
Borges
that's it
-
3 hafta önce
No Pain No Gain
Baba oldum çok mutluyum
-
36 gün önce baba oldum. Dünyanın en büyük mutluluğuymuş gerçekten. Dilerim isteyen herkese nasip olur. Ekşi Sözlük yazarı değilim şu an. Eskiden öyleydim....
1 ay önce
Flying Dutchman
TRAJEDİYE DÖNÜŞEN BİR ŞAMPİYONLUK HİKAYESİ
-
Tarihinde 2 şampiyonluğu var, Roma'nın halk arasında "kötü adam" olarak bilinen takımı S.S. Lazio'nun. İkincisi ve sonuncusu 1999-2000 tarihinde Sven Göran...
1 yıl önce
Total Futbol
Babylon Dergisi Röportajı
-
http://www.aliece.com/2013/11/babylon-dergi-ali-ece-roportaji/#more-1895
4 yıl önce
FAYDALI LİNKLER
Galatasaray SK
Fenerbahçe SK
Beşiktaş JK
Trabzonspor
Türkiye Futbol Federasyonu
UEFA
FIFA
Blog Arşivi
▼
2018
(57)
▼
Mart
(12)
Avrupa Ligi Eşleşmeler
CL Çeyrek Final Eşleşmeleri
Fatih Terim Milano'da
Gomis'in Doğru Tercihi
GS 7 Golle Kazandı
24 Maç 24 gol
Ronaldo Her Sezon 30+
Gol Kralı Belli Oldu BG
Terim Kovulacaktı !
Q7.. Superman & Clark Kent
Bir Devrin Sonu Mu Geldi?
Kewell & Rijkaard
►
Şubat
(24)
►
Ocak
(21)
►
2017
(526)
►
Aralık
(52)
►
Kasım
(35)
►
Ekim
(38)
►
Eylül
(46)
►
Ağustos
(40)
►
Temmuz
(38)
►
Haziran
(35)
►
Mayıs
(45)
►
Nisan
(42)
►
Mart
(40)
►
Şubat
(50)
►
Ocak
(65)
►
2016
(560)
►
Aralık
(60)
►
Kasım
(38)
►
Ekim
(30)
►
Eylül
(55)
►
Ağustos
(45)
►
Temmuz
(48)
►
Haziran
(72)
►
Mayıs
(52)
►
Nisan
(50)
►
Mart
(40)
►
Şubat
(36)
►
Ocak
(34)
►
2015
(545)
►
Aralık
(38)
►
Kasım
(40)
►
Ekim
(48)
►
Eylül
(60)
►
Ağustos
(52)
►
Temmuz
(40)
►
Haziran
(38)
►
Mayıs
(46)
►
Nisan
(43)
►
Mart
(40)
►
Şubat
(38)
►
Ocak
(62)
►
2014
(610)
►
Aralık
(64)
►
Kasım
(42)
►
Ekim
(46)
►
Eylül
(42)
►
Ağustos
(30)
►
Temmuz
(41)
►
Haziran
(106)
►
Mayıs
(58)
►
Nisan
(45)
►
Mart
(48)
►
Şubat
(45)
►
Ocak
(43)
►
2013
(590)
►
Aralık
(59)
►
Kasım
(30)
►
Ekim
(40)
►
Eylül
(35)
►
Ağustos
(44)
►
Temmuz
(43)
►
Haziran
(22)
►
Mayıs
(105)
►
Nisan
(80)
►
Mart
(52)
►
Şubat
(48)
►
Ocak
(32)
►
2012
(478)
►
Aralık
(46)
►
Kasım
(38)
►
Ekim
(36)
►
Eylül
(67)
►
Ağustos
(41)
►
Temmuz
(53)
►
Haziran
(36)
►
Mayıs
(35)
►
Nisan
(34)
►
Mart
(33)
►
Şubat
(32)
►
Ocak
(27)
►
2011
(439)
►
Aralık
(23)
►
Kasım
(46)
►
Ekim
(56)
►
Eylül
(28)
►
Ağustos
(34)
►
Temmuz
(21)
►
Haziran
(20)
►
Mayıs
(45)
►
Nisan
(44)
►
Mart
(41)
►
Şubat
(42)
►
Ocak
(39)
►
2010
(604)
►
Aralık
(27)
►
Kasım
(24)
►
Ekim
(58)
►
Eylül
(35)
►
Ağustos
(41)
►
Temmuz
(36)
►
Haziran
(37)
►
Mayıs
(56)
►
Nisan
(67)
►
Mart
(68)
►
Şubat
(66)
►
Ocak
(89)
►
2009
(972)
►
Aralık
(65)
►
Kasım
(66)
►
Ekim
(86)
►
Eylül
(97)
►
Ağustos
(117)
►
Temmuz
(70)
►
Haziran
(82)
►
Mayıs
(75)
►
Nisan
(86)
►
Mart
(70)
►
Şubat
(81)
►
Ocak
(77)
►
2008
(1053)
►
Aralık
(132)
►
Kasım
(80)
►
Ekim
(85)
►
Eylül
(82)
►
Ağustos
(100)
►
Temmuz
(110)
►
Haziran
(160)
►
Mayıs
(184)
►
Nisan
(75)
►
Mart
(45)
En Çok Bunlar Yazıldı...
A.Madrid
(39)
Abdul Kader Keita
(13)
Abdullah Avcı
(4)
Abdülkerim Durmaz
(2)
Aceto
(20)
Acun Ilıcalı
(7)
Adidas
(6)
Adnan Aybaba
(2)
Adnan Polat
(2)
Adriana Lima
(2)
Afrika Kupası
(7)
Aguero
(9)
Ahmet Çakar
(5)
Ailton
(2)
Ajax
(14)
Alex
(31)
Alex Ferguson
(26)
Alex Telles
(4)
Ali Ece
(4)
Ali Sami Yen Spor Kompleksi T.T.Arena
(5)
Ali Sami Yen Stadı
(5)
Ali Şen
(3)
Ali Tandoğan
(2)
Almanya
(20)
Alpaslan Dikmen
(4)
AMK
(2)
Anelka
(12)
Arda
(116)
Ariel Ortega
(11)
Arif Erdem
(4)
Arjantin
(40)
Arjantin Ligi
(5)
Arsenal
(35)
Arsene Wenger
(15)
Atatürk
(5)
Aurelien Chedjou
(10)
Aurelio
(3)
Avrupa Ligleri
(10)
Aydın Yılmaz
(7)
Ayhan
(2)
Aykut Kocaman
(17)
Aziz Yıldırım
(22)
Bafetimbi Gomis
(18)
Banu Yelkovan
(19)
Barcelona
(316)
Batistuta
(3)
Batuhan
(2)
Bayern Münih
(25)
Bayram Tutumlu
(4)
Benfica
(7)
Berkamp
(2)
Best
(12)
Beşiktaş
(162)
Bilgin Gökberk
(4)
Blerim Dzemaili
(3)
Blog
(25)
Boca Juniors
(5)
Bozbaykuşlar
(8)
Brezilya
(22)
Bruma
(7)
Bundesliga
(42)
Burak Yılmaz
(22)
Bursaspor
(15)
Bülent Korkmaz
(19)
Bülent Uygun
(2)
Can Bartu
(4)
Caner Erkin
(7)
Cantona
(13)
Casillas
(4)
Celtic-Rangers
(4)
Cem Dizdar
(6)
Cem Yılmaz
(3)
Cengiz Ünder
(4)
Cenk Tosun
(2)
Cesare Prandelli
(8)
Chelsea
(69)
Cisse
(9)
CL
(318)
Coca Cola
(2)
Colin Kazım Richards
(10)
Coşkun Özarı
(2)
Cris
(3)
Cristian Vieri
(2)
Cristiano Ronaldo
(146)
Çarşı
(10)
Daum
(15)
David Beckham
(43)
Davor Suker
(2)
Deivid
(2)
Diego Ribas
(4)
Dirk Kuyt
(6)
Drogba
(101)
Dünya Kupası
(44)
DVD film
(4)
Edwin Van Der Sar
(3)
Efsane Kadrolar
(5)
Elano
(17)
Emiliano Insua
(3)
Emir Kusturica
(2)
Emre Belözoğlu
(32)
Emre Çolak
(8)
Emre Mor
(8)
Engin Baytar
(2)
Erman Toroğlu
(3)
Ertuğrul Sağlam
(4)
Euro 2008
(117)
Euro 2012
(21)
Euro 2016
(61)
Everton
(3)
Fabio Cannavaro
(5)
Fabio Capello
(3)
Fanatik
(9)
Fatih Tekke
(3)
Fatih Terim
(74)
FBTV
(2)
Feldkamp
(5)
Felipe Melo
(38)
fenerbahce.org
(15)
Fenerbahçe
(256)
Fernando Meira
(3)
Fernando Muslera
(31)
Fernando Torres
(8)
FIFA 2010 WC
(41)
FIFA 2014 WC
(101)
Fırat Aydınus
(2)
Filip Holosko
(2)
Filippo İnzaghi
(5)
Forlan
(9)
Forma
(143)
Forma Reklamları
(7)
Fotomaç
(19)
Fotospor
(19)
FourFourTwo
(26)
Fowler
(2)
Franck Ribery
(16)
Frank Lampard
(2)
Fransa Milli Takımı
(4)
Futbol
(142)
Futbolcu Benzerleri
(6)
Futbolun Güzelliği
(60)
Futsal
(2)
G.Buffon
(22)
Galatasaray
(979)
Galatasaray Dergisi
(7)
Galatasaray Store
(19)
galatasaray.org
(6)
Gattuso
(4)
Gerets
(10)
Giovani Dos Santos
(13)
Goran Pandev
(6)
Gökdeniz
(3)
Gökhan Zan
(5)
Göztepe
(7)
Guardiola
(55)
Guiza
(14)
Guti
(11)
Guus Hiddink
(6)
Güntekin Onay
(2)
Hagi
(101)
Hakan Balta
(3)
Hakan Şükür
(13)
Hakem
(16)
Haldun Üstünel
(5)
halı saha maçları
(3)
Hamit Altıntop
(20)
Hamza Hamzaoğlu
(12)
Harry Kewell
(109)
Hasan Şaş
(9)
Hazırlık Maçı
(7)
Henry
(8)
Hıncal Uluç
(6)
Higuita
(3)
Hollanda
(21)
Hristo Stoickov
(6)
Inter
(67)
İbrahim Altınsay
(2)
İbrahim Toraman
(3)
İbrahim Üzülmez
(4)
İbrahima Yattara
(2)
İddaa
(3)
İgor Tudor
(11)
İlhan Cavcav
(2)
İlhan Mansız
(3)
İnamoto
(2)
İngiltere
(2)
İnter Toto
(2)
İtalya
(18)
İtalya Ligi
(28)
İvan Zamorano
(6)
Jardel
(12)
jason Denayer
(2)
Jo
(6)
Johan Cruyff
(11)
Johan Elmander
(10)
Johan Neeskens
(5)
John Carew
(2)
Jose Rodriguez
(3)
Juninho
(2)
Juventus
(59)
Kaka
(9)
Kamerun
(4)
Karikatür
(50)
Karşıyaka
(27)
Kayserispor
(6)
Kezman
(7)
Kluivert
(3)
Koeman
(2)
Kolbeinn Sigthórsson
(2)
Konfederasyon Kupası
(4)
Köln
(3)
L'equipe
(2)
La Gazzetta dello Sport
(2)
La Liga
(55)
Lefter Küçükandonyadis
(3)
Leo Franco
(6)
Lig TV
(4)
Lincoln
(39)
Liverpool
(53)
Lorik Cana
(5)
Lucas Neill
(15)
Lucescu
(18)
Lugano
(4)
Luis Aragones
(11)
Luis Figo
(10)
Lukas Podolski
(34)
M.City
(19)
M.United
(72)
maç yayınları
(5)
Maicon Pereira Roque
(5)
Maldonado
(4)
Manuel Fernandes
(7)
Maradona
(81)
Marca
(4)
Marco Van Basten
(5)
Mario Balotelli
(11)
Marsilya
(2)
Martin Jol
(3)
Materazzi
(5)
Medya
(28)
Mehmet Demirkol
(10)
Mehmet Özdilek
(4)
Mehmet Topal
(6)
Mehmet Topuz
(6)
Melissa Theuriau
(4)
Mert Nobre
(6)
Messi
(190)
Mesut Özil
(26)
Metin Oktay
(13)
Metin Tekin
(5)
Milan
(73)
Milan Baros
(44)
Milli Takım
(135)
Mitsubishi
(2)
Mondragon
(7)
Morgan De Sanctis
(11)
Mourinho
(106)
MTV
(1)
Muhammet Altıntaş
(2)
Mustafa Denizli
(14)
Mustafa Sarp
(2)
Mustafa Turgun
(2)
Napoli
(4)
Necati Ateş
(5)
Neymar
(29)
Nigel De Jong
(11)
Nihat Kahveci
(11)
Nike
(11)
Nordin Amrabat
(5)
Ntvspor
(10)
Nuri Şahin
(18)
Ofsayt
(2)
Oğuz Çetin
(3)
Ömer Üründül
(4)
Önder Özen
(2)
Özhan Canaydın
(2)
P.Collina
(2)
Pablo Aimar
(6)
Panini
(4)
Paolo Maldini
(15)
Pascal Nouma
(6)
Pele
(9)
Pierre Van Hooijdonk
(3)
Plaj Futbolu
(2)
Platini
(6)
Popescu
(11)
Portekiz
(13)
Prekazi
(22)
Premier Lig
(44)
Quaresma
(21)
Radamel Falcao
(5)
Rambo
(2)
Raul Meireles
(4)
Real Madrid
(186)
Recep Çetin
(2)
Rıdvan Dilmen
(34)
Richard Kingson
(2)
Rijkaard
(48)
Rivaldo
(2)
River Plate
(9)
Roberto Carlos
(20)
Roberto Mancini
(30)
Roma
(28)
Roman Abramoviç
(3)
Roman Kosecki
(5)
Ronaldinho
(31)
Ronaldo
(52)
Rooney
(11)
Rui Costa
(2)
Ruud Gullit
(3)
Rüştü Rençber
(10)
Ryan Giggs
(29)
Sabri
(14)
Samet Aybaba
(2)
Samuel Eto'o
(5)
Sasa İliç
(2)
Selçuk İnan
(19)
Selçuk Şahin
(5)
Semih Kaya
(9)
Semih Şentürk
(7)
Serdar Ali Çelikler
(3)
Sergen Yalçın
(35)
Serpil Hamdi Tüzün
(2)
Servet Çetin
(4)
Shabani Nonda
(8)
Shota Arvaladze
(5)
Simao Sabrosa
(3)
Sinan Engin
(5)
Sinan Gümüş
(2)
Sivasspor
(8)
Skibbe
(4)
Slaven Bilic
(8)
Sofiane Feghouli
(3)
Song
(6)
Spor fotografçılığı
(14)
Stadlar
(6)
Suat Kaya
(2)
Süleyman Seba
(4)
Süper Kupa
(7)
Süper Lig
(133)
Şenol Güneş
(8)
Şike
(8)
T-Shirt
(10)
Tabata
(4)
Taffarel
(15)
Tanju Çolak
(12)
Taraftar
(48)
Teknik Adamlar
(10)
Theofanis Gekas
(2)
Tomas Ujfalusi
(16)
Totti
(37)
Trabzonspor
(37)
Transfer
(149)
Tribünler
(40)
Tugay
(13)
Tuncay Şanlı
(4)
Turgay Şeren
(2)
Tümer Metin
(5)
Türk teknik adamlar
(4)
Türk Telekom Arena
(14)
Türkiye Kupası
(23)
TV Yayını
(561)
U17
(7)
UEFA
(14)
UEFA Cup
(64)
UEFA Europa League
(100)
Uğur Meleke
(6)
Uğur Uçar
(4)
Ultraslan
(3)
Ümit Davala
(4)
Ümit Karan
(4)
Ümit Özat
(7)
Ünal Aysal
(5)
Valderama
(2)
Video
(84)
Volkan Demirel
(10)
Wesley Sneijder
(95)
Xavi
(6)
Xherdan Shaqiri
(6)
Yıldırım Demirören
(20)
Yılmaz Vural
(19)
Yiğit Şardan
(3)
Younes Belhanda
(9)
Yusuf Şimşek
(2)
Yuto Nagatomo
(2)
Zenit
(2)
Zico
(4)
Zidane
(50)
Zlatan İbrahimoviç
(45)
Zvjezdan Misimovic
(5)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder