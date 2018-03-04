GS 7 Golle Kazandı

Maç öncesi Karabüksporlu İshak Doğan: Galatasaray için kolay bir 3 puan gibi görünüyor ama asla öyle olmayacak. Bunu onlara hissettireceğiz. Puan ya da puanlar alıp, Karabükspor'un adını yine büyük harflerle yazdıracağımıza inanıyorum.
Sonuç, Galatasaray 7-0 kazandı...
Marina Maljkovic: Problemleri bir kenara bırakıp takım olduk.. - Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonun 19.haftasında *Hatay BŞB*'yi ağırlayan *Galatasaray kadın basketbol takımında baş antrenör Marina Maljkovic* aç...
36 dakika önce
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