4 Mart 2018 Pazar

GS 7 Golle Kazandı

Maç öncesi Karabüksporlu İshak Doğan: Galatasaray için kolay bir 3 puan gibi görünüyor ama asla öyle olmayacak. Bunu onlara hissettireceğiz. Puan ya da puanlar alıp, Karabükspor'un adını yine büyük harflerle yazdıracağımıza inanıyorum.
Sonuç, Galatasaray 7-0 kazandı...
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